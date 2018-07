Porto passeia, goleia o líder Leicester e também se classifica

O Leicester City sofreu, nesta quarta-feira, sua primeira derrota em uma partida da Liga dos Campeões. Já classificado em primeiro lugar no Grupo G, o estreante clube inglês mandou reservas a Portugal e levou 5 a 0 do Porto, que se classificou em segundo. O Copenhague até fez a parte dele, vencendo o Brugge por 2 a 0 na Bélgica, mas foi eliminado, em terceiro.

Precisando da vitória para não depender do resultado do outro jogo, o Porto passeou. André Silva mal precisou tirar os pés do chão para, de cabeça, fazer o primeiro gol do jogo, logo aos 6 minutos. O segundo foi o mais bonito do jogo. O brasileiro Alex Telles cruzou da esquerda e Jesús Corona mandou de primeira, sem deixar a bola cair, acertando o ângulo. Ainda na primeira etapa, Maxi Pereira foi à linha de fundo e tocou para o argelino Brahimi marcar de letra.

Na segunda etapa, André Silva, jovem de 21 anos que já é titular da seleção portuguesa, fez de pênalti o quarto gol. Outro garoto, Diogo Jota, meia que passou pelo Atlético de Madrid sem jogar, toco debaixo das pernas do goleiro para fazer o quinto. Enquanto isso, em Brugge, Mechele, contra, fez o primeiro do Copenhague, enquanto Jorgensen anotou o segundo para o time dinamarquês, que terminou com nove pontos. Em terceiro no grupo, ainda disputará a Liga Europa.

O Leicester, com 13, tinha quatro vitórias e um empate até a goleada sofrida nesta quarta. Avança em primeiro e terá posição privilegiada no sorteio de segunda-feira. O Porto chegou a 11 e volta ao mata-mata da Liga dos Campeões depois de falhar na temporada passada, quando caiu na primeira fase.