Porto publica rescisão contratual de Helton e pega goleiro de surpresa

A vitoriosa passagem de Helton pelo Porto parece mesmo ter chegado ao fim, mas não da forma como o goleiro e os torcedores gostariam. Afastado desde o meio do ano, o veterano de 38 anos foi pego de surpresa neste meio de semana, ao tomar conhecimento de que o clube português declarou em um relatório financeiro o valor correspondente à rescisão de seu contrato.

Helton revelou nas redes sociais estar surpreso com as informações sobre a rescisão e garantiu que não foi procurado pelo clube. "Ainda estou assustado por saber pelos jornais igual a você! Mas acredito que seja chamado o quanto antes", escreveu no Instagram de um torcedor.

O veterano ainda descartou que tenha recebido o 1,25 milhão de euros referente à rescisão, conforme foi publicado no relatório do Porto. "Pode até nem ser mentira, mas que me digam e me deem o que foi acordado, que não chega nem perto destes valores! Estaria feliz da vida se isso fosse verdade!", afirmou.

Helton está afastado do Porto desde o fim de junho, quando foi informado pela comissão técnica de que não seria utilizado nesta temporada. Ao longo de 11 anos vestindo a camisa do clube, se tornou ídolo e conquistou diversos títulos, como uma Liga Europa e sete Campeonatos Portugueses.