Porto tenta seduzir garoto Neilton, do Santos

SÃO PAULO - O Porto negocia nos bastidores a contratação do garoto Neilton, do Santos. Em Portugal, o acordo com o atacante santista é dado como certo. Fala-se até num desfecho ainda antes do Natal. Neilton está sendo negociado como o 'novo' Neymar, o craque forjado na Vila que se transferiu para o Barcelona. E como o Porto é especialista em fazer bons negócios, a contratação do moleque seria mais uma prova disso.

A multa rescisória de Neilton é de 5 milhões de euros (R$ 15,4 milhões). O jogador tem 19 anos. Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele perdeu espaço com o técnico Claudinei Oliveira, que não ficará mais no clube. O contrato de Neilton com o Santos termina em maio de 2014, o que dá ao jogador a chance de negociar agora um novo acordo com o clube português já para janeiro. É nisso que o Porto aposta.

Embora o valor seja baixo para uma 'promessa do futebol brasileiro', o Santos precisa de dinheiro e passa por momentos difíceis financeiramente, mesmo após a negociação de Neymar com o Barcelona. O clube terá de se desfazer de alguns medalhões, como Arouca, para também se livrar de altos salários. O Santos tem 70% dos direitos federativos de Neilton, o que dá ao clube a prerrogativa de assinar ou não a papelada. Ocorre que o jogador, de acordo com seus representantes, já está com a cabeça na Europa e uma transferência para o Porto, mesmo se for emprestado para outro time para adaptação em 2014 depois, seria uma boa.

O Porto, no entanto, não é o único nessa briga. Tottenham, Chelsea e Sevilha também estão atrás de Neilton. O Porto leva vantagem porque tem bom relacionamento, até uma parceria, com o Banco de Minas Gerais (BMG), que entrou na transação. O BMG ajudou a bancar o Museu do Porto recentemente.