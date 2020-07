Porto vence o clássico diante do Sporting e garante o 29º título português

O Porto conquistou o 29º título português de sua história, ao vencer, nesta quarta-feira, o clássico diante do Sporting, por 2 a 0, no Estádio do Dragão, em duelo válido pela 32ª rodada. Com a vitória, o time do técnico Sergio Conceição chegou aos 79 pontos, oito a mais que o Benfica. Restam apenas duas rodadas para o final da competição.

O primeiro tempo foi bastante disputado. Enquanto o domínio era do Porto, que forçou o goleiro Maximiano a fazer pelo menos três boas defesas, o Sporting apostava nas bolas alçadas na área. Apesar das várias chances criadas, o placar não foi alterado nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, o Porto se impôs e conseguiu os dois gols e poderia ter marcado mais. Vieira, com um belo chute, acertou o travessão de Maximiano. Mas, aos 19 minutos, Danilo Pereira fez um golaço, ao acertar linda cabeçada, após escanteio cobrado por Alex Teles pela direita.

Nos últimos instantes do jogo, Otavio fez ótima assistência para Marega. O voluntarioso atacante demonstrou grande categoria, ao encobrir o goleiro adversário. A festa dos jogadores em campo foi incrível. Pena o estádio estar vazio por causa da pandemia do coronavírus.