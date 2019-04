Porto x Liverpool: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

O Liverpool busca garantir a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, quando enfrentará o Porto, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Dragão, em Portugal, pelo jogo de volta das quartas de final da competição europeia. No primeiro duelo, o Liverpool venceu o Porto por 2 a 0. Veja onde assistir Manchester City x Tottenham, o outro jogo das quartas.

É possível assistir ao vivo Porto x Liverpool pelo canal TNT. O Estado fará transmissão em minuto a minuto da partida.

O Liverpool entra em campo podendo até perder por um gol de diferença que se garante na próxima fase. Bem na Liga dos Campeões, a equipe de Jürgen Klopp ainda lidera o Campeonato Inglês com 85 pontos, dois a mais que o Manchester City e na última rodada bateu o Chelsea por 2 a 0.

Já o Porto tem a dura missão de reverter a boa vantagem dos ingleses para manter vivo o sonho da conquista da Champions League. O clube do técnico Sérgio Conceição é o segundo colocado do Campeonato Português, com 72 pontos, mesma pontuação do líder Benfica, mas fica atrás pelo saldo de gols (55 x 44). Na rodada passada, derrotou o Portimorense por 3 a 0.

Veja os locais de transmissão dos outros jogos desta quarta-feira

14h00 Nantes x PSG - Campeonato Francês

16h00 Manchester City x Tottenham - Liga dos Campeões

19h15 Santos x Vasco - Copa do Brasil

21h30 Fluminense x Santa Cruz - Copa do Brasil

21h30 Chapecoense x Corinthians - Copa do Brasil

21h30 Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho