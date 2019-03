Porto x Roma: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga dos Campeões

Porto x Roma se enfrentam nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no estádio do Dragão, em Portugal, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir Porto x Roma ao vivo?

Porto x Roma será transmitido pela TNT e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. A equipe italiana joga pelo empate para avançar às quartas de final após vencer o jogo de ida por 2 a 1, em casa. Os portuguesas se classificam com uma vitória por 1 a 0.

O Porto aposta na força da defesa liderada por Eder Militão, convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira, para não ser vazado e no retrospecto da Roma como visitante para avançar. Na Liga dos Campeões, desde 2006/2007, os italianos sofrem gols atuando fora de casa. São 31 jogos.

A Roma chega para o confronto bastante pressionada. Apesar da vantagem obtida no jogo de ida, o time do técnico Eusebio Di Francesco perdeu o clássico para a Lazio por 3 a 0, sábado, pelo Campeonato Italiano, e ele está ameaçado no cargo.