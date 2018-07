Portsmouth tem dívida de 105 milhões de libras

O valor total das dívidas do Portsmouth foi revelado pela primeira vez, em um relatório financeiro produzido pelos administradores do clube, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês. O time, que está na final da Copa da Inglaterra, tem dívida de 105 milhões de libras (cerca de R$ 284 milhões).

Um relatório de 70 páginas foi preparado antes da realização de um encontro com os credores do Portsmouth, que será realizado no dia 6 de maio. O clube precisa que 75% dos credores aceitem um acordo para que deixe de estar sob administração financeira.

O Portsmouth, que está sob intervenção desde março, deve 17 milhões de libras (R$ 46 milhões) apenas em taxas de transferências. Nove jogadores, entre eles o zagueiro Sol Campbell, formado no clube, cobram 3 milhões de libras (R$ 8,1 milhões) em direitos de imagem.