Portugal bate República Checa com assistências de Bernardo Silva e lidera Liga das Nações

A seleção portuguesa continua muito bem na disputa da Liga das Nações. Nesta quinta-feira, em Lisboa, ganhou da República Checa por 2 a 0, após assistências de Bernardo Silva, do Manchester City, se manteve invicta e na liderança isolada do Grupo 2, com sete pontos.

Foram três jogos seguidos dos portugueses e sete pontos somados. Depois de ótimo empate em 1 a 1 na Espanha, os comandados de Fernando Santos mostraram-se imbatíveis em casa. Primeiro com goleada por 4 a 0 sobre a Suíça, rival do Brasil na Copa do Mundo do Catar, e agora com 2 a 0 nos checos.

O segundo encontro entre Portugal e República Checa na história foi bem mais difícil que nas quartas da Eurocopa de 2012, quando Cristiano Ronaldo definiu um jogo duro. Desta vez, em Lisboa, os donos da casa mandaram na partida, sem levar sustos, e rapidamente construíram o triunfo.

Bernardo Silva deu passes para os gols de Cancelo, companheiro de City, e Gonçalo Guedes, que definiram a vitória antes do intervalo. Domingo, pela quarta rodada, a seleção de Cristiano Ronaldo visita a Suíça, defendendo sua invencibilidade.

Os suíços continuam muito mal, na lanterna da Liga das Nações, sem nenhum ponto em três aparições. Nesta quarta-feira, hospedaram a Espanha e foram batidos por 1 a 0, gol de Sarabia, logo no começo. Os espanhóis desencantaram após dois empates e estão em segundo na chave, com cinco pontos.

Também no domingo, os espanhóis recebem a República Checa para embalarem na competição e brigarem pelo primeiro lugar com Portugal.