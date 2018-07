Portugal chega a Kazan e joga favoritismo para o lado chileno na semifinal

A delegação de Portugal chegou, nesta segunda-feira a Kazan, na Rússia, onde a seleção enfrentará o Chile nesta quarta-feira, às 15 horas (horário de Brasília), na primeira semifinal da Copa das Confederações - a outra decisão reunirá Alemanha e México.

Antes da viagem, o elenco comandado pelo treinador Fernando Santos fez um treino na cidade de São Petersburgo, onde o atual campeão europeu confirmou a vaga na fase decisiva do torneio com uma goleada sobre a Nova Zelândia por 4 a 0, no último domingo.

O meio-campista Miguel, em entrevista coletiva nesta segunda, elogiou os adversários sul-americanos, destacando que alguns chilenos jogam nos melhores clubes do mundo, mas ressaltou que Portugal terá uma postura ofensiva, independentemente do favoritismo chileno.

"Vamos defrontar uma das seleções que, tal como a Alemanha, era das mais favoritas desde o início. Sabemos das dificuldades que o Chile nos vai apresentar, mas vamos nos preparar bem para, na quarta-feira, fazermos um bom jogo, sabendo que pela frente vamos ter um adversário bastante complicado que tem demonstrado ao longo destes últimos anos a sua qualidade. Já ganhou a Copa América e tem feito uma boa Copa das Confederações, mas acho que nós estamos preparados para fazer um bom jogo e para conquistar o nosso objetivo que é estar na final no próximo domingo."