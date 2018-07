Portugal consegue empate contra Israel em eliminatórias para Copa

Jogando fora de casa, os portugueses silenciaram os 40 mil torcedores do time mandante com um gol de Bruno Alves logo aos dois minutos, mas o time da casa conseguiu se recompor e empatou aos 24 minutos da primeira etapa com Tomer Hemed.

Israel então assumiu a liderança no marcador com gols de Eden Ben Bassat, aos 40 minutos de jogo, e Rami Gershon, aos 25 do segundo tempo.

Mas uma jogada de Cristiano Ronaldo permitiu a Hélder Postiga reduzir a vantagem israelense aos 27 minutos e o empate veio com Fábio Coentrão já nos acréscimos, quando Portugal pressionava.

Israel e Portugal têm oito pontos nas cinco partidas que disputaram, quatro atrás da líder Rússia, que ainda não foi derrotada na eliminatória. A partida dos russos contra a Irlanda do Norte em Belfast foi adiada até o sábado por conta da neve na capital norte-irlandesa.

"O fato de eu estar tão desapontado com um empate em 3 x 3 com Portugal diz tudo", disse o técnico de Israel, Eli Guttman. "Vimos um time coeso que é mentalmente forte para reverter uma déficit e transformá-la numa vantagem, mas perdemos a concentração depois que marcamos o terceiro gol, como se pensássemos que a situação era boa demais para ser verdade, e deixamos que Portugal voltasse ao jogo."

O técnico de Portugal, Paulo Bento, disse que, no geral, está contente com o desempenho de seus jogadores.

"Começamos bem, embora tenhamos perdido ritmo e sofrido dois gols... No geral, acho que fizemos o bastante para vencer a partida, tivemos a maioria das chances de gol. Israel teve três chances e marcou nas três", disse.

"Tendo marcado um gol no último minuto, podemos dizer que conquistamos um ponto. Mas olhando para a forma como dominamos e jogamos, esses foram dois pontos perdidos."

Bento disse que a classificação de Portugal para o Mundial, que será disputado ano que vem no Brasil, havia se complicado por conta do sorteio da chave, mas disse que "tudo depende de nós".

Os vencedores dos nove grupos da eliminatória europeia obtêm vaga direta na Copa. Os oito melhores segundos colocados disputarão uma repescagem, e os quatro vencedores também irão ao Brasil em 2014.