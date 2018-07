Portugal convoca Cristiano Ronaldo e técnico promete 4 vitórias nas Eliminatórias

Um dia depois de garantir ao Real Madrid a conquista de mais um título ao marcar o golaço que definiu a vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina na final do Troféu Santiago Bernabéu, torneio amistoso promovido anualmente pelo time espanhol, Cristiano Ronaldo foi confirmado nesta quinta-feira na lista de jogadores convocados pelo técnico Fernando Santos para os dois próximos jogos da seleção portuguesa nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

Assim, o astro foi confirmado para atuar pela equipe nacional novamente após ter defendido o seu país anteriormente na Copa das Confederações, realizada em junho, na Rússia, onde a equipe lusa terminou a competição da Fifa em terceiro lugar.

Portugal terá como próximo desafio nas Eliminatórias a partida diante de Ilhas Faroe, no dia 31, em casa, e no dia 3 de setembro vai encarar a Hungria, em Budapeste, respectivamente pela sétima e oitava rodadas do Grupo B do qualificatório do Velho Continente ao Mundial.

A seleção portuguesa ocupa hoje a segunda posição desta chave, com 15 pontos, três atrás da Suíça, e apenas os líderes de cada grupo garantirão classificação direta para a Copa. Já os segundos colocados terão de disputar um playoff por vaga na competição que será realizada em solo russo no próximo ano.

E Fernando Santos deixou claro que não pretende ver os atuais campeões europeus precisando jogar este playoff e ressaltou a importância de os portugueses conquistarem lugar na Copa como líderes do Grupo B, no qual o time nacional ainda possuiu quatro jogos a disputar. Após estes dois próximos, Portugal vai enfrentar Andorra, fora de casa, e justamente a líder Suíça, como mandante, respectivamente nos dias 7 e 10 de outubro.

"Não apenas estes jogos (contra Ilhas Faroe e Hungria), mas os quatro que ainda temos por disputar para atingir o objetivo da seleção nacional, que é o de estar na Rússia e em classificação direta. Acredito que iremos conseguir e temos de provar isso em campo. Jogo com a Hungria é de grau de dificuldade elevado, as Ilhas Faroe são um adversário de respeito. Portugal é melhor, mas o favoritismo demonstra-se em campo", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, na qual também exibiu convicção de que os portugueses precisarão ganhar os quatro próximos jogos e prometeu obter estes quatro triunfos para assegurar vaga direta ao Mundial.

"Não acredito que a Suíça vá perder pontos e temos de ganhar os quatro jogos. Só no jogo conosco irá perder os três pontos e esse será o momento decisivo. Portugal também não irá perder pontos", ressaltou o comandante, confiante.

Grande nome desta convocação, Cristiano Ronaldo decidiu a vitória de virada do Real Madrid na última quarta-feira já aos 32 minutos do primeiro tempo. Em uma investida pelo lado esquerdo do ataque, o craque invadiu a área da Fiorentina, cortou para o meio e acertou o ângulo do goleiro adversário.

Suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o lateral Nelson Semedo, do Barcelona, acabou ficando fora desta convocação de Portugal. Reforço contratado recentemente pelo clube espanhol, o jogador ficou em evidência no início de sua passagem pelo time ao se envolver em uma briga com Neymar, hoje no Paris Saint-Germain, em um treino na pré-temporada do time catalão nos Estados Unidos.

Já entre as novidades da convocação aparecem o lateral-direito Fabio Coentrao, que trocou o Real pelo Sporting, de Lisboa, e o zagueiro Pepe, outro que deixou a equipe madrilenha e hoje veste a camisa do Besiktas, da Turquia.

Confira a lista de convocados de Portugal:

Goleiros - Beto (Gozpete), Bruno Varela (Benfica) e Rui Patrício (Sporting).

Defensores - Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cédric Soares (Southampton), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrão (Sporting), João Cancelo (Inter), José Fonte (West Ham) e Pepe (Besiktas).

Meio-campistas - Adrien Silva (Sporting), André Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), João Mário (Inter de Milão), João Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica) e William Carvalho (Sporting).

Atacantes - André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Nélson Oliveira (Norwich) e Ricardo Quaresma (Besiktas).