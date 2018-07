Portugal convoca Postiga, Bosingwa e dois novatos

O técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, voltou a apresentar novidades na convocação da equipe, em busca do elenco ideal. Assim, nesta sexta-feira, ele chamou dois novatos e também apostou em dois veteranos na lista de Portugal para o jogo contra Armênia, válido pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, e também para o amistoso com a Argentina.

Fernando Santos assumiu o comando de Portugal há seis semanas, quando Paulo Bento deixou a equipe após derrota para a Albânia, em casa, na estreia no torneio classificatório para a Eurocopa. Naquela oportunidade, ele também apresentou uma convocação com algumas novidades para o duelo com a Dinamarca, vencido por 1 a 0.

Dessa vez, Fernando Santos apostou nos novatos defensores Tiago Gomes e Raphaël Guerreiro. Além disso, ele chamou dois veteranos: o atacante Hélder Postiga e o lateral-direito José Bosingwa, ambos de 32 anos.

O duelo com Portugal está marcado para 14 de novembro, em Faro. Já o amistoso com a Argentina será quatro dias depois em Manchester.

Confira a lista de convocados da seleção de Portugal:

Goleiros: Rui Patricio (Sporting Lisboa), Anthony Lopes (Lyon), Beto (Sevilla).

Defensores: José Bosingwa (Trabzonspor), Bruno Alves (Fenerbahce), Cedric (Sporting Lisboa), Pepe (Real Madrid), Antunes (Málaga), José Fonte (Southampton), Ricardo Carvalho (Monaco), Raphael Guerreiro (Lorient), Tiago Gomes (Braga).

Meio-campistas: William Carvalho (Sporting Lisbon), Adrien Silva (Sporting Lisboa), João Mário (Sporting Lisboa), João Moutinho (Monaco), André Gomes (Valencia), Tiago (Atlético de Madrid).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Nani (Sporting Lisbon), Vieirinha (Wolfsburg), Ricardo Quaresma (Porto), Eder (Braga), Danny (Zenit St. Petersburg).