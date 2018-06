Portugal corta dois do Barça e herói da Euro e define 23 jogadores que vão à Copa

Apenas três dias depois de divulgar uma lista com 35 pré-convocados, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira os 23 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo da Rússia. O técnico Fernando Santos cortou 12 nomes da relação inicial, entre eles, dois atletas do Barcelona: o lateral-direito Nélson Semedo e o meia André Gomes.

Tanto Semedo quanto André Gomes foram lembrados pelo treinador entre os 35, mas não convenceram para estar na relação final. O lateral chegou ao Barcelona como aposta para a vaga deixada por Daniel Alves, mas não agradou, enquanto o meio-campista decepcionou ainda mais e tem sido bastante criticado pela torcida e a imprensa.

Outros dois cortes marcantes aconteceram no ataque da seleção. O técnico português optou por deixar de fora o veterano Nani, ex-Manchester United e atualmente na Lazio, e Éder, do Lokomotiv, herói do maior título do país no futebol, a Eurocopa de 2016, ao marcar o gol da vitória na decisão, contra a França, na prorrogação.

Fernando Santos ainda tirou da lista os defensores Antunes, João Cancelo, Luís Neto e Rolando, os meio-campistas Rúben Neves e Sérgio Oliveira e os atacantes Paulinho e Ronny Lopes. Todos estes jogadores ficarão na lista de suplentes, caso haja alguma lesão ao longo da Copa.

A definição dos 23 também confirmou a manutenção de alguns dos principais nomes do país na lista. Como era esperado, Cristiano Ronaldo está garantido e é a principal aposta do país. O goleiro Rui Patrício, do Sporting, o lateral Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund, o zagueiro Pepe, do Besiktas, e os atacantes Gonçalo Guedes, do Valencia, André Silva, do Milan, e Bernardo Silva, do Manchester City, também estarão no Mundial.

A seleção portuguesa é a cabeça de chave do Grupo B da Copa do Mundo, que conta ainda com Marrocos, Irã e Espanha, adversária da estreia no dia 15 de junho, em Sochi. Antes, o país realizará três amistosos preparatórios, contra: Tunísia, dia 28 de maio, em Braga, Bélgica, dia 2 de junho, em Bruxelas, e Argélia, cinco dias mais tarde, em Lisboa.

Confira a lista de 23 convocados de Portugal para a Copa:

Goleiros: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe-TUR) e Rui Patrício (Sporting).

Defensores: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang-CHN), Mário Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto) e Rúben Dias (Benfica).

Meio-campistas: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv) e William Carvalho (Sporting).

Atacantes: André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia) e Ricardo Quaresma (Besiktas).