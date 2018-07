Portugal deve mostrar que é mais do que C. Ronaldo, diz técnico

Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, mas não se pode esperar que ele ganhe as partidas de Portugal sozinho, disse no sábado, 21, o técnico Paulo Bento, em meio às dúvidas sobre o estado físico do atacante.

Mais de metade das perguntas na coletiva de imprensa que antecedeu a partida entre Portugal e Estados Unidos giraram em torno do atacante do Real Madrid, demonstrando o nível de atenção que o português atrai.

Portugal foi goleado por 4 x 0 diante da Alemanha em sua estreia e Bento afirmou que sua equipe precisa vencer os Estados Unidos para ter alguma possibilidade de passar às oitavas de final.

Cristiano Ronaldo, que luta contra um persistente problema no joelho, não jogou bem contra a Alemanha.

"Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo (...) queremos que ele e os demais deem o seu melhor. Mas não podemos esperar que Ronaldo defina uma partida inteira sem ajuda, nós somos uma equipe", afirmou Bento em coletiva.

"Nunca colocarei a responsabilidade de resolver os nossos problemas nos ombros dele", acrescentou. "Essa é a minha responsabilidade."

(Por David Ljunggren)