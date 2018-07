Portugal e África do Sul apenas empatam em amistosos

Terceira adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo da África do Sul, Portugal somente empatou em 0 a 0 com Cabo Verde, nesta segunda-feira, em amistoso realizado na cidade portuguesa de Covilhã, onde está concentrada.

Com uma defesa segura e com uma boa troca de passes, o grande problema de Portugal foi o ataque, que não conseguiu ser efetivo. Apesar de atuar durante toda a partida, Cristiano Ronaldo, grande esperança de Portugal para a Copa, teve uma atuação apagada, acertando muitos chutes longe da meta defendida pelo goleiro de Cabo Verde.

O principal destaque de Portugal minimizou o resultado. "Nós ainda estamos no início (da preparação). Não podemos levar essa partida para o lado negativo. Quando estivermos na África do Sul, estaremos melhor que isto", garantiu Cristiano Ronaldo.

A seleção africana foi o primeiro oponente da seleção portuguesa nesta fase de preparação para o Mundial. Com o objetivo de enfrentar equipes com características semelhantes à Costa do Marfim, contra quem estreará na Copa do Mundo, Portugal enfrentará Camarões, no dia 1º de junho, e Moçambique, sete dias depois.

ÁFRICA DO SUL. A seleção sul-africana também não obteve um bom resultado nesta segunda-feira. A seleção comandada pelo brasileiro Carlos Alberto Parreira apenas empatou em 1 a 1 com a Bulgária, em Johannesburgo.

A África do Sul abriu o marcador aos 20 minutos com Sangweni, mas levou o empate ainda no primeiro tempo, gol de Bojinov. O placar aumenta a desconfiança em relação à equipe que representa o país-sede da Copa.

Os organizadores do Mundial estão preocupados com uma eliminação precoce da seleção sul-africana na primeira fase da competição, o que seria inédito na história da Copa do Mundo. A África do Sul está no Grupo A, juntamente com Uruguai, França e México, que será a adversária da estreia no dia 11 de junho.