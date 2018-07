Portugal e Espanha querem jogadores de empresários

As ligas profissionais de futebol da Espanha e de Portugal entraram com uma ação legal na Comissão Europeia sobre a decisão da Fifa de proibir que terceiros sejam proprietários de jogadores.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, anunciou no ano passado que a entidade que controla o futebol mundial concordou em proibir a prática -- quando os direitos de transferência de jogadores estão total ou parcialmente em propriedade de um jogador de futebol ou de uma empresa, em vez de um clube.

As ligas espanhola e portuguesa, nas quais a prática é generalizada, argumentam que a proibição viola as regras da concorrência, bem como os regulamentos da livre circulação de mão de obra e de capital e será prejudicial para os jogadores e clubes.

"(As ligas) confiam que a comissão agirá rapidamente, começando com ação disciplinar relevante contra a Fifa e revertendo a proibição", informaram as ligas em um comunicado conjunto.