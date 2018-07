Portugal e Suécia garantem vaga no futebol no Rio-2016

As seleções de Portugal e Suécia também garantiram a vaga no torneio olímpico de futebol masculino nos Jogos do Rio-2016. Nesta quarta-feira, as duas equipes empataram por 1 a 1, em Praga, pelo Campeonato Europeu Sub-21, e avançaram às semifinais. Com a classificação, as duas equipes também asseguraram a vaga olímpica.

Portugueses e suecos avançaram, apesar do empate, porque ocupavam as primeiras colocações do Grupo B. O resultado acabou com as chances de classificação de Inglaterra e Itália, que se enfrentaram em outra partida da chave. Os italianos venceram por 3 a 1. Portugal ficou com a primeira colocação, enquanto a Suécia ficou em segundo lugar.

Com estes resultados, a equipe de Portugal vai enfrentar na semifinal a Alemanha. A Suécia terá pela frente a Dinamarca. Alemães e dinamarqueses, donos das melhores campanhas do Grupo A, também estão garantidos na Olimpíada.

As vagas de Portugal e Suécia foram definidas em duelo apertado nesta quarta. Os gols saíram apenas nos minutos finais da partida. Gonçalo Paciência abriu o placar para os portugueses aos 37 minutos da segunda etapa. E Simon Tibbling assegurou o empate e a classificação dos suecos aos 44 minutos.