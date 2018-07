Portugal elimina Holanda e avança junto com Alemanha

Única seleção com campanha perfeita na primeira fase da Eurocopa, a Alemanha somou nove pontos e terminou na liderança do Grupo B. Agora, vai enfrentar a Grécia nas quartas de final do torneio. Já Portugal, que ficou com seis pontos, superando Dinamarca (três) e Holanda (zero), terá como próximo adversário a República Checa.

Um dos maiores astros do futebol mundial na atualidade, Cristiano Ronaldo vinha sendo criticado por suas atuações apagadas nas duas primeiras rodadas da Eurocopa. Neste domingo, porém, o atacante do Real Madrid marcou os dois gols de Portugal e comandou a vitória sobre a poderosa Holanda, na cidade de Kharkiv, na Ucrânia.

Precisando da vitória para evitar a eliminação, a Holanda apostou numa formação bastante ofensiva neste domingo. Assim, saiu na frente com o gol de Van der Vaart, num lindo chute aos 11 minutos. Mas Portugal reagiu ainda no primeiro tempo. Aos 28, Cristiano Ronaldo recebeu ótimo passe de João Pereira e tocou no canto do goleiro.

No segundo tempo, a Holanda teve boas chances para marcar, como na bola na trave de Van der Vaart, mas Portugal foi mais eficiente. Num rápido contra-ataque aos 29 minutos, Nani deu ótimo passe para Cristiano Ronaldo, que, já dentro da área, se livrou da marcação e, com calma, tocou no canto do goleiro holandês, fazendo 2 a 1.

No mesmo horário, a Alemanha enfrentou a Dinamarca em Lviv, também na Ucrânia. A seleção alemã precisava apenas do empate neste domingo para confirmar a classificação para as quartas de final. Mas voltou a vencer, assim como já tinha feito nas duas primeiras rodadas do torneio, e provocou a eliminação dinamarquesa.

Em seu 100º jogo com a camisa da seleção alemã, o atacante Podolski abriu o placar aos 19 minutos, quando aproveitou o lance perdido por Mario Gomez na área para marcar. A Dinamarca, porém, conseguiu reagir ainda no primeiro tempo, com o gol de Michael Krohn-Dehli aos 24, em cabeceio certeiro após cobrança de escanteio.

Já no segundo tempo, a Alemanha aproveitou o espaço na defesa da Dinamarca e garantiu sua vitória no contra-ataque. O gol foi marcado aos 35 minutos, por Bender. Assim, a seleção alemã mostrou sua força no grupo que era considerado o mais complicado da primeira fase da Eurocopa e avançou com 100% de aproveitamento.

Com a definição do Grupo B neste domingo, após a disputa da última rodada do A no dia anterior, já estão marcados os dois primeiros confrontos das quartas de final da Eurocopa. Na quinta-feira, República Checa e Portugal se enfrentam em Varsóvia. E na sexta, Alemanha e Grécia jogam na cidade de Gdansk, na Polônia.