Portugal empata na Bósnia e leva decisão para Lisboa

A seleção portuguesa decepcionou nas Eliminatórias da Eurocopa, ao perder uma classificação que parecia certa no Grupo H, após a derrota para a Dinamarca na última rodada. Assim, caiu na repescagem, quando precisa passar pela Bósnia para conseguir a sua vaga. E o primeiro passo foi dado nesta sexta-feira, com o empate fora de casa.

Os portugueses, inclusive, estiveram mais perto da vitória em Zenica. Já no segundo tempo, Nani deixou o astro Cristiano Ronaldo livre dentro da área, mas ele deu azar na hora de chutar, quando a bola quicou num buraco e atrapalhou a sua finalização. Enquanto isso, a defesa de Portugal conseguiu controlar as tentativas de pressão da Bósnia.

Em outro confronto da repescagem, a Croácia ficou em situação ainda melhor do que Portugal. Mesmo jogando em Istambul, nesta sexta-feira, a seleção croata derrotou a Turquia por 3 a 0 - Olic, Mandzukic e Corluka fizeram os gols. Agora, pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta com os turcos, na terça, em Zagreb.