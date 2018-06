Portugal estuda duas opções para parceria com Cristiano Ronaldo

Quem será o parceiro de Cristiano Ronaldo na partida de Portugal diante do Marrocos nesta quarta-feira? Essa é a principal pergunta dos torcedores após o empate por 3 a 3 com a Espanha na abertura do grupo B. Guedes foi o titular no empate, mas André Silva entrou na sua vaga aos 34 minutos do segundo tempo.

Os jogadores representam opções distintas de jogo para o técnico Fernando Santos. Diante da Espanha, ele queria explorar o contra-ataque com a velocidade de Guedes. Diante do Marrocos, Portugal deve tomar a iniciativa da partida e ficar mais com a bola. Com isso, André Silva ganha espaço.

"Jogar ao lado do Cristiano é um sonho. Ele torna as coisas mais fáceis, porque é o melhor do mundo. As coisas ficam naturais. Os passes que seriam mais difíceis para alguns jogadores, com o Cristiano facilita as coisas. Nos entendemos muito bem e fico feliz de jogar com ele", afirmou o atacante do Milan em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira.

Fernando Santos deverá manter o mistério na escalação até o jogo com Marrocos. "Não consigo responder a essa pergunta, porque o técnico é quem sabe se jogo. Todos querem entrar no time titular, claro, mas todos concordam com as ideias do técnico", disse André.

Depois do empate por 3 a 3 contra a Espanha, no qual fez três gols, Cristiano Ronaldo continua sendo o centro das atenções. Deve ser assim durante toda Copa. Nos 15 minutos de atividade aberta para a imprensa, ele se divertiu com os companheiros em uma roda na qual o objetivo era não deixar a bola cair. Mostrou a costumeira habilidade e também descontração e bom humor.

Portugal vai tentar sua primeira vitória na Copa da Rússia nesta quarta-feira, às 9h (de Brasília), contra Marrocos, no estádio Luzhniki, em Moscou. No outro jogo da chave, no mesmo dia, mas às 15h, a Espanha enfrentará a seleção do Irã em Kazan.