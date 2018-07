Portugal faz 1º treino na Rússia e jogadores exaltam Cristiano Ronaldo

A seleção portuguesa realizou nesta quinta-feira o primeiro treino em Kazan, na Rússia, cidade onde a equipe estreará na Copa das Confederações, contra o México, no domingo. O técnico Fernando Santos promoveu uma atividade fechada, sem acesso da imprensa.

Os jornalistas assistiram a apenas 15 minutos de atividade, quando os jogadores realizaram aquecimento e treino de finalização. O astro Cristiano Ronaldo, como não poderia deixar de ser, foi o centro das atenções e principal alvo dos fotógrafos.

O craque do Real também foi assunto na entrevista coletiva concedida pelo zagueiro Bruno Alves. "Não temos palavras para o que ele representa para o nosso país. É um ídolo até para nós, jogadores. Gostamos muito da maneira como ele representa Portugal", comentou.

Bruno Alves disputou a última temporada pelo Cagliari, mas está de mudança, pois assinou recentemente contrato com o Rangers, da Escócia. Experiente, o zagueiro de 35 anos esteve presente na seleção portuguesa que venceu a Eurocopa no ano passado e espera que a conquista dê moral para a equipe faturar pela primeira vez a Copa das Confederações.

"A vitória na Euro traz muito mais confiança, experiência, mas nada disso serve se não demonstrarmos agora que temos capacidade e qualidade para vencer. Sempre tivemos ambição em todas as competições. Começamos todos iguais, todas as equipes que aqui estão venceram alguma coisa. Mas também queremos mostrar que podemos vencer mais torneios e mais competições", afirmou o jogador.

Sobre o adversário do próximo domingo, Bruno Alves espera um México "forte e com postura ofensiva". Mas ressalta que "Portugal tem qualidade para vencer". Por fim, fez questão de elogiar a hospitalidade dos russos. O zagueiro já atuou por três temporadas pelo Zenit.

"Foi um país que me acolheu muito bem, sempre me deram todas as condições para viver e jogar bem, quando volto é sempre com boas recordações, tenho aqui amizades. Obrigado Rússia, obrigado São Petersburgo, obrigado Zenit", finalizou.