Portugal faz 6 a 2 na Bósnia e vai à Eurocopa Única dentre as principais forças do futebol europeu a não se classificar diretamente à Eurocopa de 2012, Portugal espantou a zebra bósnia nesta terça-feira e finalmente carimbou seu passaporte para a competição que será jogada no ano que vem na Ucrânia e na Polônia. Precisando vencer depois de empatar em 0 a 0 no jogo de ida da repescagem, o time português contou com ajuda providencial de Cristiano Ronaldo para golear a Bósnia Herzegovina por 6 a 2 no Estádio da Luz, em Lisboa.