Portugal derrota a Sérvia fora; Albânia se garante na Eurocopa

Mesmo já classificada por antecipação à Eurocopa de 2016 e sem contar com Cristiano Ronaldo, Portugal fechou com vitória a sua campanha nas Eliminatórias da competição continental ao bater a Sérvia por 2 a 1, fora de casa, em Belgrado, na rodada final do Grupo I.

O resultado fez a seleção portuguesa fechar o qualificatório europeu disparado na liderança, com 21 pontos, enquanto os sérvios sequer conseguiram encerrar sua campanha de forma digna. Punida anteriormente com a perda de três pontos, a Sérvia se despediu com apenas quatro pontos, em quarto e penúltimo lugar.

No duelo deste domingo, Portugal abriu o placar já aos 6 minutos do primeiro tempo. Danny fez bela jogada ao dar uma meia-lua em um adversário e chutar. O goleiro Stojkovic deu rebote e Nani bateu cruzado de primeira para as redes.

Mesmo já eliminada da disputa por uma vaga, a Sérvia empatou aos 19 minutos da etapa final. Kolarov recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área para Tosic, que chutou forte para deixar tudo igual. Porém, a seleção portuguesa voltou a desempatar aos 29 minutos, quando João Moutinho recebeu na entrada da área e bateu com categoria no ângulo esquerdo do goleiro sérvio para decretar o 2 a 1.

Depois do gol, a Sérvia chegou a ter dois jogadores expulsos em um intervalo de apenas um minuto. Primeiro Kolarov conseguiu ser expulso logo após ser substituído e entrar em campo para reclamar com o árbitro. Depois de inicialmente levar o cartão amarelo, recebeu o vermelho por reclamação, aos 35. E, já aos 36, depois de forte dividida com André André, Matic tentou agredir o jogador luso e também foi punido com o vermelho. E, com dois a mais em campo, ficou bem mais fácil para Portugal garantir a sua vitória.

ALBÂNIA VAI À EUROCOPA

No outro jogo disputado neste domingo e que fechou o Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa, a Albânia venceu a Armênia por 3 a 0, fora de casa, em Yerevan, e garantiu a vice-liderança, com 14 pontos. Assim, jogou a Dinamarca, que fechou campanha com apenas 12 pontos, para a repescagem.

Os dinamarqueses encerram campanha na competição na última quinta-feira, quando foram derrotados por 1 a 0 por Portugal, fora de casa. Já os armênios fecharam o qualificatório europeu na lanterna da chave, com apenas dois pontos.

Kamo Hovhannisyan (contra), Berat Djimsiti e Armando Sadiku marcaram os gols da surpreendente Albânia, que era tida como zebra em um grupo que tinha Portugal, Dinamarca e Sérvia como principais favoritas a conquistar uma vaga na Eurocopa.