Portugal festeja com milhares de torcedores e Cristiano Ronaldo diz: 'Muito obrigado'

Depois de conquistar o título da Liga das Nações da Uefa com uma vitória por 1 a 0 sobre a Holanda, no estádio do Dragão, os jogadores da seleção portuguesa foram até a Câmara Municipal da Cidade do Porto na noite deste domingo para festejar com milhares de torcedores que lotaram a praça que fica à frente do local.

Conduzidos por Cristiano Ronaldo, capitão e grande astro da seleção, os jogadores agradeceram à torcida, assim como fez o técnico Fernando Santos, que comandou a equipe nacional em seu segundo título continental em apenas três anos - em 2016, ele foi o treinador do time que conquistou a Eurocopa com uma vitória sobre a anfitriã França na decisão da competição.

Ao comentar o grande número de torcedores no local, Ronaldo falou ao público: "Tenho que dizer a verdade: isto é impressionante, lindo, bonito... Em nome da seleção nacional, queremos dar um obrigado muito grande a todos vocês. Sem os torcedores isto (o título da Liga das Nações) não era possível. Sentimos o vosso apoio, a vossa energia. Siiiiim", gritou o atacante da Juventus, visivelmente emocionado, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao repetir um tradicional canto da torcida lusitana nas arquibancadas.

Fernando Santos, por sua vez, soltou um "muito obrigado a todos" ao se dirigir ao público e destacou: "Esta (taça) é nossa, é de Portugal!". Logo em seguida, o presidente da FPF, Fernando Gomes, também disse aos torcedores: "Obrigado, a vitória é nossa. Estamos felizes pela vitória. Viva Portugal".

Já Gonçalo Guedes, apresentado ao público por Ronaldo como "o homem do jogo", por ter marcado o gol do triunfo sobre os holandeses, comentou o seguinte ao discursar para a torcida: "Queria agradecer a toda a gente por todo o apoio, que foi fantástico. Quero agradecer ao Porto por nos ter ajudado a conquistar este troféu. Somos justos vencedores, obrigado a todos".

Na despedida aos torcedores, Ronaldo ainda clamou aos torcedores que cantassem o hino nacional, sendo prontamente atendido pelos lusitanos. Antes desta grande festa nas ruas, Fernando Santos exaltou também a importância de Portugal ter conquistado a primeira edição da Liga das Nações da Uefa.

"Acaba por ser uma competição de toda família da Europa e ser o primeiro vencedor é algo que vai perdurar na história. É uma alegria pelo povo português, uma alegria termos vencido esta primeira vez, mas temos de continuar a trabalhar e perseguir objetivos", ressaltou o comandante, que agora visa as Eliminatórias da Eurocopa de 2020 e a Copa do Mundo de 2022, no Catar.