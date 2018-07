Portugal garante a permanência do técnico Paulo Bento

Paulo Bento continuará no cargo de técnico da seleção de Portugal mesmo se sua equipe for eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. Quem garantiu isso foi o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Humberto Coelho, nesta terça-feira. Os portugueses definem a sua sorte no Grupo G contra Gana, nesta quinta, em Brasília.

Para se classificar, Portugal precisa, além de vencer os africanos, torcer para que Estados Unidos e Alemanha não empatem no outro duelo do grupo. Mesmo que os resultados aconteçam, a equipe lusitana ainda terá que tirar a diferença no saldo de gols contra o virtual perdedor no duelo no Recife - 5 gols em relação aos norte-americanos e 8 para os alemães.

Humberto Coelho, no entanto, garante que o resultado não irá influenciar na permanência de Paulo Bento na seleção. "Não recebemos nenhum sinal de que ele quer sair e nós não pensamos em dispensá-lo de seus serviços", garantiu.

O técnico teve seu contrato renovado em abril deste ano, até 2016, e mesmo as más atuações de Portugal no Brasil não parecem abalar a confiança dos dirigente em seu trabalho. "Assinamos com Paulo Bento na expectativa de que nos classifique para a Eurocopa de 2016", revelou Coelho. "Nós renovamos seu contrato para manter a estabilidade entre a seleção e a federação. Temos nos classificados para grandes competições há algum tempo e queremos continuar a fazê-lo", completou.

O dirigente, no entanto, afirmou que após o Mundial todos os departamentos da Federação Portuguesa de Futebol farão uma reunião para "analisar o que pode ser melhorado para o futuro".

Ex-treinador do Sporting Lisboa, de Portugal, Paulo Bento assumiu a seleção do país em setembro de 2010 após um péssimo início de campanha da equipe nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2012. Rapidamente o time apresentou melhores resultados, com cinco vitórias nos primeiros cinco jogos do treinador, que levaram à classificação para a Euro, competição em que foram eliminados nas semifinais.