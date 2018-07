Portugal goleia Espanha em jogo para promover candidatura à Copa

Os portugueses abriram o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Cristiano deu um elástico e chutou forte. No rebote do goleiro Iker Casillas, Carlos Martins completou para o gol.

No segundo tempo, Helder Postiga marcou mais dois, e Hugo Almeida ainda fez o quarto, em contra-ataque, nos acréscimos.

Antes do jogo, o capitão da seleção espanhola, o goleiro Casillas, e o capitão português, Cristiano Ronaldo, manifestaram apoio à candidatura dos dois países para organizar a Copa do Mundo de 2018.

"Apoiemos todos juntos a candidatura ibérica", disseram ambos os jogadores, cada um em seu idioma, no estádio da Luz.

Portugal e Espanha têm uma candidatura conjunta para organizar o Mundial, competindo com Inglaterra, Rússia e a candidatura também conjunta de Bélgica-Holanda.

A Fifa decidirá em 2 de dezembro em Zurique as sedes das Copas de 2018 e 2022. Austrália, Catar, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos querem organizar o Mundial de 2022.

(Reportagem de Shrikesh Laxmidas)