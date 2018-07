Portugal inicia treinos para a Copa e jogadores rejeitam descanso

LISBOA - Lisboa está no centro do futebol mundial neste fim de semana, quando recebe a final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Pertinho dali, em Estoril, a seleção portuguesa já treina para a Copa, ainda desfalcada de Pepe, Fabio Coentrão e Cristiano Ronaldo, que vão jogar no Estádio da Luz sábado.

O grupo do técnico Paulo Bento se reuniu na quarta-feira e os jogadores tiveram pouco tempo de descanso desde o fim dos torneios nacionais, especialmente o italiano, o espanhol e o francês, que terminaram no fim de semana. O zagueiro André Almeida, porém, diz que agora não é hora de tirar o pé.

"Nesta fase não existe cansaço. A motivação e o orgulho de estar a representar seleção são tão grandes que o cansaço passa ao lado. Para estar aqui nunca teria férias", disse o jogador do Benfica.

Ele também comentou que a meta de Portugal é avançar à oitavas de final. Para isso, precisa ser um dos dois primeiros colocados do Grupo G, de Alemanha, EUA e Gana. "Normalmente, a seleção disputa todos jogos com o intuito de ganhar. Vamos passo a passo, a pensar primeiro na fase grupos e a partir daí veremos."

Bruno Alves aposta que Portugal não terá caminho fácil. "Não vejo equipas acessíveis no nosso grupo. Estamos falando de uma Copa do Mundo e todos os jogos serão difíceis. Estão sempre presentes os melhores jogadores e acredito que não haverá facilidades. Mas também acredito que com a qualidade que tem a seleção pode conseguir os seus objetivos."