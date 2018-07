Portugal nega troca de votos em candidaturas para Copas de 2018 e 2022 LISBOA - A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) negou "categoricamente" que a candidatura conjunta do país com a Espanha tenha feito qualquer tipo de aliança com outra proposta para a escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, que acontecerá no dia 2 de dezembro, em Zurique (Suíça).