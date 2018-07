Portugal pede espírito decisivo contra os Estados Unidos A derrota por 4 a 0 para a Alemanha na estreia da Copa do Mundo faz Portugal encarar o jogo do próximo domingo contra os Estados Unidos, em Manaus, como uma decisão. O espírito do elenco, inclusive, é relembrar a repescagem, quando mesmo em situação delicada a equipe conseguiu duas vitórias sobre a Suécia e garantiu o direito de vir ao Brasil.