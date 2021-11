Portugal perde para Sérvia e vai decidir vaga na Copa na repescagem; Espanha se classifica

Portugal e Cristiano Ronaldo terão um árduo caminho pela frente para conseguir carimbar o passaporte para o Catar, local da próxima Copa do Mundo. A equipe portuguesa foi surpreendida neste domingo ao perder para a Sérvia, em casa, por 2 a 1, com gols nos minutos finais do duelo. Ainda pela décima rodada, a Espanha confirmou a classificação ao fazer 1 a 0 no confronto direto diante da Suécia.

Apesar de jogar pelo empate para se segurar na liderança do Grupo A, Portugal não ficou esperando a Sérvia e precisou de apenas um minuto para abrir o placar em um belo chute de Renato Sanches. Após o gol, se acomodou, tentou jogar com o regulamento debaixo do braço e foi castigado. A Sérvia virou, por 2 a 1, com Tadic e Aleksandar Mitrovic para garantir a classificação na Copa do Mundo.

Leia Também Gol contra da Rússia na reta final classifica Croácia para a Copa do Mundo

O desespero de Cristiano Ronaldo nos minutos finais não impediu que Portugal terminasse na segunda posição, com 17 pontos, contra 20 da Sérvia. A equipe portuguesa definirá sua vida no próximo mundial na repescagem.

"Todos sabemos que não fizemos tudo o que devíamos. Mas vamos estar no Catar. Os jogadores sabem que sempre jogamos para ganhar, pensando no momento ofensivo e não tanto no defensivo. Nem sempre sai como quero nem como os jogadores querem. A responsabilidade é minha", declarou o técnico Fernando Santos.

O presidente de Portugal também se manifestou sobre a perda da vaga direta na Copa. "A vida é feita disto, a luta continua e em março há mais. Estamos habituados a isto. Já estive com os jogadores e disse-lhes que vamos passar, que em março há mais e vamos estar no Catar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Por outro lado, a Espanha não repetiu o mesmo erro de Portugal e tratou de tirar a Suécia de uma vez do seu caminho para confirmar sua ida ao Catar. O time espanhol venceu por 1 a 0, com gol de Morata, aos 41 minutos da etapa complementar.

A vitória fez com que a Espanha terminasse na liderança do Grupo B, com 19 pontos, com a Suécia, de Ibrahimovic, que teve atuação apagada neste domingo, confirmando participação na repescagem. A Grécia acabou eliminada.

"Hoje foi um dia muito especial. Nós sofremos muito, mas os jogadores confiaram no que os havia trazido até aqui. Não apenos os 25 convocados, tenho boa lembrança de todos os que serviram a seleção. Para ser sincero, tirei um grande peso das minhas costas.", afirmou o técnica da seleção espanhola Luis Enrique.

Ainda neste domingo, a já classificada Alemanha não teve dificuldade em golear a Armênia por 4 a 1 e seguir na liderança isolada do Grupo J, com 27 pontos. Destaque também para a Macedônia, que venceu a Islândia, por 3 a 1, e disputará na repescagem a sua primeira participação em mundiais, desde quando se separou da antiga Iugoslávia.

Além de Sérvia, Espanha e Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Croácia e França já estão confirmadas na Copa do Mundo 2022.