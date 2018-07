Portugal perde Varela e Coentrão para pegar a Espanha O técnico de Portugal, Paulo Bento, anunciou nesta segunda-feira os substitutos do lateral-esquerdo Fábio Coentrão e do atacante Varela, que, contundidos, foram cortados do amistoso contra a Espanha, quarta-feira, em Lisboa. São eles os meio-campistas Paulo Machado e Miguel Veloso, respectivamente.