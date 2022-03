Portugal recebe Macedônia do Norte para não repetir ‘vexame’ da Itália e confirmar vaga na Copa

Portugal decide sua vaga na Copa do Mundo do Catar nesta terça-feira em jogo único com a Macedônia do Norte. Após superarem os sustos e se classificarem diante da Turquia, os companheiros de Cristiano Ronaldo buscam evitar uma ‘zebra’ como a da Itália para confirmar lugar no seu sexto mundial consecutivo. As seleções se enfrentam às 15h45 desta terça-feira, no estádio do Dragão, na cidade do Porto.

Com um golaço no último minuto, a Macedônia do Norte surpreendeu o mundo ao eliminar a Itália, tetracampeã mundial e atual campeã das Eurocopa. Agora busca repetir o incrível feito na última fase da repescagem contra a seleção campeã da Euro em 2016.

Leia Também Eliminatórias do Catar definem nesta semana mais 9 classificados para a Copa do Mundo; veja cenários

Cristiano Ronaldo passou em branco na classificação contra a Turquia, por 3 a 1, mas segue sendo a principal esperança de gols de Portugal para evitar um tropeço contra a Macedônia. O astro lembrou dos feitos da adversária também na fase de grupos, mas afirmou que não espera por um tropeço português.

"A Macedônia surpreendeu, fez isso em muitos jogos, mas acredito que amanhã não vai nos surpreender. Portugal será melhor e vamos ao Mundial. Não há um Mundial sem Portugal, aqui não há individualidades, é um grupo, são todos. A equipe está bastante confiante depois daquilo que vi contra a Turquia, queríamos muito chegar na final e estamos preparados", afirmou Cristiano Ronaldo.

Do lado da Macedônia do Norte, o capitão Milan Ristovski mostrou muita confiança em mais uma vitória de sua seleção. “Se nós podemos superar Portugal? Sim, nós vamos vencer. Faremos de tudo para triunfar e triunfaremos”, afirmou.

Fernando Santos, técnico de Portugal, pediu respeito aos adversários. “Nós precisamos mostrar o mesmo respeito pela Macedônia do Norte que teríamos se fosse contra a Itália. Um time que vai até a Itália e elimina a campeã europeia não precisa de maiores apresentações”, disse.

DUELO DE TITÃS ENTRE LEWANDOWSKI E IBRAHIMOVIC

Polônia e Suécia também entram em campo para definir mais uma das 13 vagas europeias no mundial de novembro. As seleções se enfrentam às 15h45 no Silesian Stadium, na Polônia. Por ser sorteada contra a desclassificada Rússia, a seleção mandante avançou direto para a final da repescagem, enquanto a Suécia eliminou a República Tcheca em uma emocionante vitória por 1 a 0 já na prorrogação.

Com 74 gols em 128 jogos pela seleção, Robert Lewandowski, atual melhor jogador do mundo no prêmio The Best, volta ao time para liderar a Polônia a uma classificação. Do outro lado, Zlatan Ibrahimovic ficou de fora da semifinal da repescagem por estar suspenso, mas o atacante de 40 anos voltará ao time de Janne Andersson para a partida decisiva desta terça. Ibra tem 62 gols em 120 jogos pela Suécia.

Polônia e Suécia já se encontraram em três oportunidades em Copas do Mundo ou em Eliminatórias Europeias para Copa, com duas vitórias da Suécia e uma da Polônia.

Com os confrontos desta terça-feira, 12 das 13 vagas da Europa na Copa do Mundo ficarão definidas. Restará apenas o confronto entre País de Gales e o vencedor do jogo entre Ucrânia e Escócia, que só acontecerá mais para frente por causa da guerra ocorrendo em solo ucraniano. Gales vem de classificação contra a Áustria por 2 a 1, com dois golaços de Gareth Bale. A seleção de Gales fará amistoso contra a República Tcheca nesta terça enquanto aguarda o jogo da repescagem.

AMISTOSOS

Enquanto alguns países brigam por vaga, outras seleções já classificadas fazem amistosos para se preparar para o Mundial. Nesta terça-feira, seleções da Europa e da África se enfrentarão. A França jogará com a África do Sul, a Inglaterra duela com a Costa do Marfim e a Bélgica encara Burkina Faso. Eliminadas da repescagem, Itália e Turquia se enfrentam. Também haverá clássico entre Holanda e Alemanha, além do jogo da Espanha frente a Islândia.