Portugal reduz lista, corta Ricardo Quaresma e define os 23 convocados

LISBOA - O técnico da seleção portuguesa, Paulo Bento, definiu nesta segunda-feira os 23 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo desse ano, no Brasil. Ele cortou oito nomes da lista inicial de 30, sendo que o mais conhecido deles é o atacante Ricardo Quaresma, e incluiu um outro que não havia sido chamado. Os principais atletas de Portugal, como Cristiano Ronaldo, estão confirmados no torneio.

A lista inicial com 30 nomes foi anunciada na terça-feira. Passada quase uma semana, Paulo Bento a reduziu a 23 jogadores, que serão inscritos dia 2 de junho, com os cortes do goleiro Anthony Lopes, dos defensores Antunes e Rolando, dos meio-campistas André Gomes e João Mário, além dos atacantes Ivan Cavaleiro, Rafa e Quaresma.

O treinador ainda incluiu o meia Rafa, do Braga, que sequer havia sido chamado para a lista de 30 nomes. Mas a principal surpresa ficou mesmo pela exclusão de Quaresma. Tido em outro momento como grande revelação do futebol português, o atacante com passagens por Barcelona, Chelsea e Inter de Milão, que hoje atua no Porto, acabou ficando fora do que seria seu primeiro Mundial.

Apesar da ausência de Quaresma, a convocação conta com nomes conhecidos, como os zagueiros Bruno Alves, do Fenerbahçe, e Pepe, do Real Madrid, os meio-campistas João Moutinho, do Monaco, e Raul Meireles, do Fenerbahçe, além dos atacantes Helder Postiga, da Lazio, Hugo Almeida, do Besiktas, Nani, do Manchester United, e, principalmente, Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo de 2013, do Real Madrid.

Depois de se classificar com dificuldade para o Mundial, após passar pela Suécia na repescagem, Portugal estreia no torneio diante da Alemanha, no dia 16 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além de alemães e portugueses, o Grupo G conta com Gana e Estados Unidos.

Confira os 23 jogadores de Portugal confirmados na Copa:

Goleiros: Beto (Sevilla), Eduardo (Braga) e Rui Patrício (Sporting).

Defensores: André Almeida (Benfica), Bruno Alves (Fenerbahçe), Fábio Coentrão (Real Madrid), João Pereira (Valencia), Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid) e Ricardo Costa (Valência).

Meio-campistas: João Moutinho (Monaco), Miguel Veloso (Dínamo de Kiev), Raul Meireles (Fenerbahçe), Rúben Amorim (Benfica), William Carvalho (Sporting) e Rafa (Braga).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder (Braga), Hélder Postiga (Lazio), Hugo Almeida (Besiktas), Nani (Manchester United), Varela (Porto) e Vieirinha (Wolfsburg).