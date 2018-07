Portugal tropeça em casa e apenas empata com a Irlanda do Norte

PORTO - No que depender das atuações recentes com a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, que se julga o melhor do mundo na atualidade, corre grande risco de não vir ao Brasil para jogar a Copa de 2014. Nesta terça-feira, a seleção portuguesa conseguiu a façanha de empatar em casa, no Porto, com a modesta Irlanda do Norte, apenas a 117.º colocada do ranking da Fifa, por 1 a 1.

A festa estava toda armada para Cristiano Ronaldo, que comemorava seu 100.º jogo com a camisa de Portugal. Apesar do clima festivo e da pressão lusitana para abrir o placar no Estádio do Dragão, quem marcou primeiro foi a Irlanda do Norte. Em contra-ataque bem tramado, a bola passou de pé em pé até chegar a McGinn, que bateu na saída do goleiro.

Depois disso a pressão portuguesa só aumentou, enquanto os norte-irlandeses se fechavam na defesa para assegurar um resultado histórico. O empate só veio aos 34 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área, Eder ajeitou e Helder Postiga, de virada, marcou.

Nos minutos finais, embalado pela torcida, o time português ampliou a pressão, sem sucesso. No total foram 12 chutes a gol, contra apenas dois dos visitantes. Só escanteios foram 14 para o time da casa.

Com o resultado, Portugal caiu para o terceiro lugar do Grupo F, com sete pontos. A Rússia, que venceu os portugueses na rodada anterior, seguem com 100% de aproveitamento. Nesta terça-feira, a equipe do técnico Fábio Capello venceu o Azerbaijão por 1 a 0 em Moscou e chegou a 12 pontos. Shirokov marcou de pênalti a seis minutos do fim.

O segundo lugar agora é de Israel, que foi a sete pontos ao vencer Luxemburgo, em Tel Aviv, por 3 a 0. A equipe israelense fica à frente da portuguesa pelo saldo de gols. Em março do ano que vem os dois times se enfrentam em Israel. Uma derrota pode deixar os portugueses muito longe da Copa.