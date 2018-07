Portugal vence Azerbaijão e renova fôlego nas Eliminatórias da Copa

BAKU - A seleção de Portugal voltou a enfrentar dificuldades, mas segue firme na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2014. Nesta terça-feira, fora de casa, em Baku, os portugueses derrotaram o Azerbaijão por 2 a 0, em partida válida pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias.

Com a vitória, Portugal chegou aos 11 pontos após a disputa de seis jogos. Agora, a equipe torce por um tropeço de Israel, que enfrentará, fora de casa, a Irlanda do Norte ainda nesta terça, às 16h45 (horário de Brasília) para terminar a rodada na segunda colocação da chave. Os israelenses estão com oito pontos, enquanto a Rússia lidera o Grupo F com 12 pontos.

A seleção portuguesa entrou em campo pressionada a vencer após arrancar um empate dramático com Israel por 3 a 3 e desfalcada do seu principal jogador, o atacante Cristiano Ronaldo, suspenso. Assim, a equipe se lançou ao ataque desde o início do primeiro tempo, mas acabou parando no goleiro Agayev.

Os dois gols da partida acabaram saindo apenas no segundo tempo e depois que o Azerbaijão teve um jogador expulso - Aliyev - aos 10 minutos. O primeiro gol da seleção portuguesa foi marcado aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, por Bruno Alves, que tocou de cabeça para as redes.

O segundo gol de Portugal saiu aos 34 minutos. Fabio Coentrão cruzou da esquerda para Hugo Almeida, que marcou de cabeça para definir a vitória da sua equipe e dar um alívio ao torcedor português.

A seleção portuguesa volta a entrar em campo nas Eliminatórias Europeias no dia 7 de junho, quando vai receber a Rússia. Já o Azerbaijão, penúltimo colocado do Grupo F com três pontos, enfrentará em casa a seleção de Luxemburgo.