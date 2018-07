Portugal vence com show de Ronaldo, mas segue atrás da Suíça nas Eliminatórias

A seleção portuguesa fez sua parte e aproveitou a fragilidade da Letônia para vencer com tranquilidade nesta sexta-feira. Com show particular de Cristiano Ronaldo, autor de dois gols, a equipe não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0, mesmo fora de casa, pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.

O problema é que a Suíça também triunfou nesta sexta, o que mantém Portugal na segunda colocação do Grupo B. Diante das Ilhas Faroe, os suíços passaram por 2 a 0, mesmo fora de casa, mantiveram os 100% de aproveitamento e subiram para 18 pontos, deixando os portugueses logo atrás, com 15.

Com isso, a Suíça estaria classificada para a Copa do Mundo de 2018 se as Eliminatórias terminassem hoje, enquanto Portugal iria para a repescagem. Terceira colocada da chave, a Hungria praticamente saiu da briga nesta sexta, ao ser surpreendida pela então lanterna Andorra por 1 a 0 e parar nos sete pontos. Ilhas Faroe tem cinco, Andorra chegou a quatro e a Letônia parou nos três.

Em Riga, Portugal teve dificuldade somente nos primeiros momentos da partida desta sexta-feira, graças à retranca montada pela Letônia. Apenas aos 40 minutos, os visitantes encontraram espaço para abrir o placar. José Fonte recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou na trave, mas Cristiano Ronaldo, quase em cima da linha, completou no rebote.

O segundo tempo começou como uma repetição do primeiro e Portugal precisou novamente de Cristiano Ronaldo para voltar a marcar. Aos 17 minutos, o astro começou a jogada pela esquerda, abriu do outro lado e correu para a área. Lá, recebeu o cruzamento de Soares para desviar de cabeça para o gol. Somente dois minutos depois, ele voltou a aparecer para deixar André Silva em ótima condições para selar o placar.

Em Streymoy, a Suíça teve um pouco mais de dificuldade, mas também fez sua parte para manter-se na ponta da chave. Aos 35 minutos, abriu o placar com Xhaka, do Arsenal, que tabelou e passou por dois zagueiros antes de bater de fora da área para marcar belo gol. Já aos 13 da etapa final, Shaqiri recebeu de Dzemaili em ótimas condições e bateu na saída do goleiro para fechar o placar.

Na próxima rodada do Grupo B, dia 31 de agosto, Portugal receberá as Ilhas Faroe, a Suíça terá pela frente Andorra, também em casa, e a Hungria pegará a Letônia em Budapeste.