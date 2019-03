Portugal x Sérvia: onde assistir ao vivo e horário da partida

Portugal e Sérvia se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio da Luz, em Porto, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Euro.

Portugal x Sérvia terá transmissão pelo canal Space e minuto a minuto do Estado. Na primeira rodada, a seleção de Cristiano Ronaldo decepcionou e empatou em casa por 1 a 1 com a Ucrânia, na sexta-feira. Já a Sérvia folgou e estreia na competição apenas nesta segunda-feira.

A seleção portuguesa vem de três empates consecutivos. Além do 0 a 0 com a Ucrânia, ficou no 1 a 1 com a Polônia e no empate sem gols com a Itália, ambos jogos pela Liga das Nações. Depois de enfrentar a Sérvia, a equipe lusitana só retorna aos gramados no dia 5 de junho, quando irá enfrentar a Suíça, pela Liga das Nações.

A Sérvia aproveitou a folga na tabela e na quarta-feira fez um amistoso com a Alemanha e ficou no 1 a 1, em seu primeiro jogo na temporada. No ano passado, se despediu de 2018 goleando a Lituânia por 4 a 1. Após enfrentar Portugal, os sérvios vão encarar a Ucrânia, no dia 7 de junho, também pelas Eliminatórias da Euro.