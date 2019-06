Portugal x Suíça: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga das Nações

Portugal e Suíça se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela semifinal da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal.

Onde assistir Portugal x Suíça

Portugal x Suíça terá transmissão ao vivo do canal TNT e o Estado fará minuto a minuto da partida.

A seleção de Portugal é a atual campeã da Eurocopa, título inédito conquistado em 2016 contra a anfitriã França, no Stade de France, em Paris. Depois da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, onde Portugal caiu nas oitavas de final para o Uruguai, o atacante Cristiano Ronaldo desfalcou a seleção nos quatro jogos pela fase de classificação da Liga das Nações. Agora, o atacante está de volta à seleção.

A seleção da Suíça conta com vários jogadores que atuam com destaque nos principais campeonatos da Europa, como Shaqiri, que venceu no sábado a Liga dos Campeões com o Liverpool, além de Xhaka, do Arsenal. Portugal e Suíça já se enfrentaram em 22 ocasiões, com sete vitórias da seleção lusa, cinco empates e 10 vitórias dos suíços.