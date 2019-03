Portugal x Ucrânia: como assistir ao vivo ao jogo pela Eliminatória

Portugal e Ucrânia estreiam nas Eliminatórias para a Euro nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio da Luz, em Lisboa, em confronto válido pelo Grupo B.

Portugal x Ucrânia terá transmissão dos canais EI Plus e TNT. As dua seleções estão no Grupo B, que conta ainda com Lituânia, Luxemburgo e Sérvia. Outro jogo do grupo nesta sexta-feira é entre Luxemburgo e Lituânia.

Sob o comando do astro Cristiano Ronaldo, os lusitanos não perdem um jogo desde a Copa do Mundo, quando foram eliminados nas oitavas de final pelo Uruguai - derrota por 2 a 1. De lá para cá, foram três empates e três vitórias.

Já a Ucrânia, que não foi para a última Copa, empatou sem gols com a Turquia, em seu último jogo, realizado dia 23 de novembro do ano passado. Depois de encarar os portugueses, a seleção ucraniana vai enfrentar Luxemburgo e Sérvia, na ordem.