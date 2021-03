Português António Oliveira assume oficialmente o comando do Athletico-PR

O Athletico-PR anunciou neste sábado que o português António Oliveira assume o comando do time principal. Ele fica com o lugar de Paulo Autuori, que deixou o cargo para se dedicar exclusivamente à função de diretor técnico. Bruno Lazaroni, por sua vez, passa a ser o novo treinador da equipe de aspirantes.

"Não temos medo de arriscar. Eu, William Thomas (gerente executivo de futebol) e, logicamente, o presidente Mario Celso Petraglia tomamos as decisões. António Oliveira será o responsável pela primeira equipe, o Bruno Lazaroni, pela equipe de aspirantes, e eu darei o apoio que a minha função exige", explicou Autuori em entrevista coletiva.

António veio para o Athletico em outubro do ano passado para exercer, inicialmente, a função auxiliar de Paulo Autuori no time profissional. Em alguns jogos do Brasileirão, porém, chegou a comandar a equipe no banco de reservas, assim como na estreia no Campeonato Paranaense.

Aos 38 anos, Oliveira tem sua primeira oportunidade como treinador de um time profissional. Antes do Athletico, ele trabalhou em comissões técnicas no Irã, Eslovênia e Kuwait, além do Santos, no qual foi auxiliar do compatriota Jesualdo Ferreira.

Já Lazaroni trabalhou com o próprio Paulo Autuori no Botafogo. Ele assinou contrato com o clube paranaense em fevereiro e, com a promoção de António Oliveira, herdou a vaga nos aspirantes. Antes disso, o Athletico chegou a fazer sondagens por Roger Machado e Tiago Nunes. Bernardo Franco, que era outro auxiliar de Autuori no elenco principal, assume o comando do time sub-20.

O Athletico-PR também anunciou que estenderá o contrato de Lucho González por três meses. O argentino de 40 anos seguirá à disposição do time principal e disputará a sua partida de despedida como jogador em breve. A ideia é que após se aposentar ele faça parte da comissão técnica.