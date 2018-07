Português Hélder Postiga está fora da Euro por lesão-site

Postiga, centroavante titular de Portugal, foi retirado do campo após se machucar no final do primeiro tempo contra os tchecos em Varsóvia.

Portugal irá enfrentar os vencedores da partida das quartas-de-final entre a França e a Espanha, no sábado, no primeiro jogo da semifinal na quarta-feira.

A Federação de Futebol Portuguesa já havia dito que Postiga iria perder a semifinal. Ele foi substituído no jogo contra a República Tcheca por Hugo Almeida.

