Português Paulo Sousa é anunciado como técnico da Fiorentina

"A Fiorentina está empolgada em anunciar que um acordo foi fechado hoje com o senhor Paulo Sousa para ele se tornar o técnico de nossa equipe principal", anunciou o clube em comunicado. "O senhor Sousa estará em Florença amanhã para completar as formalidades. Uma entrevista coletiva acontecerá no estádio Artemio Franchi."

Paulo Sousa foi um meia de sucesso na década de 90 e atuou por clubes como Benfica, Sporting, Juventus, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Parma. Como treinador, teve boa passagem pelo Basel na última temporada, de onde pediu para ser liberado justamente para acertar com a Fiorentina.

Ele chega para a vaga deixada por Montella, que foi dispensado há duas semanas por conta de entreveros com o clube. O treinador tentou repetidamente mudar uma cláusula de seu contrato, o que irritou os dirigentes da Fiorentina, que optaram por demiti-lo.