Português será árbitro da final da Eurocopa

Esta será a primeira vez na história que o mesmo árbitro apita a final da Liga dos Campeões da Europa e da Eurocopa no mesmo ano. No mês passado, Proença esteve na vitória do Chelsea sobre o Bayern de Munique nos pênaltis, após empate no tempo normal e na prorrogação, que deu ao time inglês o título continental.

A escolha da Uefa confirma o prestígio do português, que já apitou três partidas nesta Eurocopa, sendo duas envolvendo os finalistas. Ele esteve na goleada da Espanha por 4 a 0 sobre a Irlanda, na fase de grupos, na vitória da Itália sobre a Inglaterra, nos pênaltis, nas quartas de final, e na vitória da Suécia por 2 a 0 diante da França.