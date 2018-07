Portuguesa abre para torcida o último treino antes da 'decisão' na Série C Às vésperas do seu jogo mais importante do ano, a direção da Portuguesa tomou uma decisão que vai beneficiar os torcedores. Sabendo da importância de contar com o apoio da torcida, a equipe vai liberar o acesso ao último treino antes da "decisão" contra o Vila Nova, que vale o acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. O treinamento, marcado para começar às 10 horas desta sexta-feira, será realizado no estádio do Canindé, local do jogo deste sábado.