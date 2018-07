Portuguesa acerta a contratação do meia Michael

SÃO PAULO - A Portuguesa acertou nesta terça-feira a contratação do meia Michael, que tem passagens por Palmeiras, Santos, Botafogo e Flamengo. O jogador, de 28 anos, chega ao Canindé emprestado por um ano pelo Dínamo de Kiev, clube ucraniano com o qual tem contrato. Os paulistas têm ainda a opção de renovação automática por mais uma temporada.

O jogador começou a carreira profissional no Cruzeiro, em 2004, mas não chegou a jogar profissionalmente por lá. Em 2005 ele já estava no Palmeiras B quando foi promovido para o time principal pelo técnico Emerson Leão. No Palestra Itália teve a melhor fase de sua carreira, improvisado na lateral-esquerda. Negociado com o Dínamo em 2007, foi emprestado três vezes, para Santos, Botafogo e Flamengo, sempre sem grande destaque.

Ele é o sexto jogador ofensivo contratado pela Portuguesa em 2012. Antes chegaram Maylson (ex-Grêmio), Wilson Júnior (ex-Coritiba), Rodriguinho (ex-Fluminense), Vandinho (ex-Al-Arabi, do Catar) e Rafael Oliveira (ex-Paysandu). Destes, os três primeiros também têm contrato de empréstimo por um ano. Outros reforços são o zagueiro Gustavo (ex-Botafogo), o goleiro Rodrigo Calaça (ex-Sport) e o volante Léo Silva (ex-Guaratinguetá)

Do time titular na campanha que culminou com o título da Série B no ano passado, só saíram o meia Marco Antônio e o zagueiro Mateus. Reservas, o atacante Ronaldo, o goleiro Bruno e o meia Ivo também deixaram o clube.

Nesta quarta-feira, no Pacaembu, a Portuguesa tenta a reabilitação no Paulistão diante do Palmeiras. Depois de estrear perdendo em casa para o Paulista, em casa, por 2 a 0, no sábado, a equipe lusitana vai atrás da primeira vitória.