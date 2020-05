Portuguesa acerta com atacante Anselmo, ex-Palmeiras e Ponte Preta

A Portuguesa anunciou um novo reforço para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista, apesar da quarentena causada pelo novo coronavírus. A Lusa acertou a contratação do atacante Anselmo, ex-Palmeiras.

Anselmo tem 39 anos e começou a carreira no Palmeiras. Passou ainda por Gama, Ponte Preta, Náutico, Paysandu, Atlético Mineiro, Criciúma Boavista, Vasco, Avaí, Atlético-GO, Ceará, Volta Redonda, Santo André, dentre muitos outros. Seu último clube foi o Sergipe.

Anselmo tem quatro títulos na carreira, sendo dois cearenses, por Ceará e Fortaleza, uma Série D, pelo Tombense, e uma Série A2 do Campeonato Paulista, no ano passado, pelo Santo André. Antes da paralisação do futebol, a Portuguesa estava na oitava posição da Série A2, com 18 pontos, contra 22 do líder São Bernardo.