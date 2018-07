Portuguesa acerta com Bruno Rios e Fernandinho, ex-Rio Claro

A Portuguesa anunciou nesta segunda-feira dois reforços para a Série D. O atacante Fernandinho, que disputou o último Campeonato Paulista da Série A2 pelo Rio Claro, e o meia Bruno Rios, ex-Vasco, já foram apresentados como reforços do clube e aguardam a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrearem.

Fernandinho, de 25 anos, iniciou a carreira no Cuiabá e passou por clubes como Iporá, Operário, Sinop e Dom Bosco, além do próprio Rio Claro, pelo qual balançou as redes em três oportunidades durante a Série A2 do Paulista.

Bruno Rios, de 27 anos, atuou por Bragantino, Oriente Petrolero, da Bolívia, e Serrano. Passou por um momento delicado quando teve que se afastar da carreira para cuidar de uma doença rara chamada aplasia medular. Recomeçou a carreira na própria Portuguesa, em 2015.

Entre os nomes mais badalados da Lusa para a disputa da Série D estão os meias: Leandro Domingues, um dos destaques do time na Série A2, e Marcelinho Paraíba, que vinha atuando pelo Treze no Campeonato Paraibano.

A estreia da Portuguesa na competição será no próximo domingo, às 19h, diante da Desportiva Ferroviária, no Estádio do Canindé, pelo Grupo A13, que conta também com Bangu e Villa Nova-MG.