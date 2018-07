Portuguesa acerta com dois reforços vindos do Rio

O diretor de futebol Carlos Lourenço confirmou que Gustavo acertou sua transferência para a Portuguesa após uma reunião na noite desta segunda-feira. Enquanto isso, o atacante Caio chegou a ser oferecido, mas foi descartado. Ele foi reintegrado ao elenco do Botafogo e pode ser utilizado pelo técnico Osvaldo Oliveira.

"O Gustavo está confirmado. Faltam apenas alguns documentos, mas ele já é reforço da Portuguesa. Em relação ao Caio, não existe nada. Ele tem o mesmo empresário do Gustavo e chegou a ser oferecido, mas não estava nos nossos planos no momento. Mesmo porque ele foi reintegrado ao elenco do Botafogo pelo Osvaldo Oliveira", comentou o dirigente.

Em relação a Tartá, Carlos Lourenço preferiu manter a cautela e disse que tem uma reunião com o empresário do jogador nesta quarta-feira para selar o acordo. No entanto, o atacante já fala como atleta da Portuguesa. Ele tem contrato com o Fluminense e foi emprestado até o final da temporada.

Após ser revelado nas categorias de base do Guarani, Gustavo defendeu o Goiás e depois passou pela Ponte Preta, onde ficou entre os anos de 2004 e 2005. O zagueiro acumula passagens também por Paraná, Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, além do Lecce-ITA, onde estava até metade da temporada passada. Já Tartá tem 22 anos e em 2011 esteve atuando pelo Kashiwa Antlers-JAP, mas segue com seus direitos federativos presos ao Fluminense, onde foi campeão brasileiro em 2010.

A estreia da Portuguesa no Campeonato Paulista será contra o Paulista, no dia 21 de janeiro, no Canindé.