Portuguesa acerta com dupla de zaga e confirma Lenny no elenco para 2017

Com Emerson Leão de dirigente e Alexandre Barros como presidente - tomará posse após o dia 1º de janeiro -, a Portuguesa começa a encaminhar alguns nomes visando o Campeonato Paulista da Série A2. A Lusa já acertou com dois zagueiros, mas fará o anuncio oficial apenas em 2017. São eles: Luizão, ex-Cruzeiro e ABC, e Thiago Gomes, jogador revelado pelo Palmeiras, e que já atuou na equipe lusitana no passado.

Thiago Gomes, 34 anos, chegou a ter algumas oportunidades no time do Palmeiras, mas acabou não vingando e rodou pelo futebol brasileiro, passando por América-RN, CRB, Guaratinguetá, Vitória, Portuguesa, Ituano, Marília e Taubaté, seu último clube. Está acertado com a Lusa, mas ainda falta a assinatura do contrato.

Situação semelhante a de Luizão, 29 anos, revelado pelo Cruzeiro. O defensor, que estava no Boca Ratón, dos Estados Unidos, jogou por Vasco, Bahia, Ceará, ABC, e Novorizontino.

A Portuguesa indicou também que deve seguir com Lenny no elenco para 2017. Contratado no ano passado, o jogador sofreu com as lesões, chegou a fazer parte da lista de dispensas e sequer participou da equipe rebaixada à Série D do Brasileiro. Mesmo assim, a diretoria acredita, sob o comando de Tuca Guimarães, que consegue fazer o atacante voltar a jogar em alto nível. Ele tem passagens por Palmeiras, Fluminense e muitos outros.