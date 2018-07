Portuguesa acerta com pacotão para se fortalecer na Série C

Todos já treinam com o restante do elenco e devem ter os seus nomes registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nos próximos dias. Eles já foram aprovados nos exames médicos.

Dos quatro contratados, o mais conhecido é Victor Bolt, de 28 anos. Destaque do Madureira na Série C do ano passado, ele foi contratado pelo Vasco durante o Campeonato Carioca, mas não vingou.

Quanto aos laterais, Jonathan, de 22 anos, foi promovido com o Água Santa no último Campeonato Paulista da Série A2 e despertou a atenção de outros clubes, como Bragantino e Oeste. Ele foi revelado pelo Brasiliense e teve rápidas passagens por Capivariano e Ponte Preta. Com relação a Julinho, de 27 anos, disputou o início do Paulistão pelo Capivariano e foi emprestado ao América-RN. Sem chances no time potiguar, foi repassado para a Portuguesa.

O atacante Willen, de 23 anos, surgiu como promessa do Vasco, mas não teve muito espaço no time carioca e acabou emprestado ao Avaí no ano passado. Após conseguir o acesso na Série B com o time catarinense, defendeu o Capivariano no último Paulistão, sendo reserva da dupla formada por Rodolfo e Vinícius.

Com os novos contratados, a Portuguesa chega a 13 reforços anunciados para a Série C. Antes, já tinham assinado com o clube o goleiro Felipe, os zagueiros Anderson Luiz e Bolívar, o lateral-esquerdo Dyeison, os volantes Renan Teixeira e Marcelo Rosa, os meias Dieguinho e Francisco Alex e o atacante Guilherme Queiroz.

Na estreia, porém, desentrosada, a Lusa perdeu para o Londrina, por 2 a 1, no estádio do Café, no norte do Paraná. No próximo sábado ela buscar a reabilitação diante do Brasil, de Pelotas (RS), que na estreia empatou com o Juventude, por 1 a 1. Este duelo vai acontecer no Pacaembu, porque o Canindé ainda está interditado pelo Corpo de Bombeiros.